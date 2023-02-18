«Уильям, а где жена?» Миддлтон прилюдно поставили в неловкое положение: ее реакция вызывает смех

Представители королевской семьи всегда демонстрируют сдержанность и приверженность правилам этикета. Для любой встречи или приема есть определённый протокол, и каждый представитель монаршей династии обязан ему следовать. Тем не менее иногда все же случаются казусные ситуации.

Из-за пандемии будущие король и королева Англии, как и их подданные, были вынуждены носить маски. Так было и на одной из встреч с пенсионерами. Однако пожилая женщина не признала в девушке, сидящей рядом с принцем, его супругу. Британка приняла Кейт Миддлтон за помощницу Уильяма, и в этот момент встреча стала неловкой, а в воздухе повисло напряжение.

Однако герцогиня быстро вышла из этого непростого положения продемонстрировав окружающим свое прекрасное чувство юмора.