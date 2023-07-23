Уходят по-английски: вот какие знаки Зодиака терпеть не могут прощаться

Расставание причиняет много боли, лишь в редких случаях бывшие партнеры, закрыв дверь в прошлое, испытывают радость и ликование. Чаще всего как минимум одна из сторон не готова отпустить близкого человека и хотела бы восстановить отношения, но ни в коем случае не ставить в них точку. Астрологи назвали три знака зодиака, роман с которыми может обернуться вдребезги разбитым сердцем. А все потому, что они предпочитают уходить по-английски, не удосужившись попрощаться.

Овен

Огненные знаки терпеть не могут драму. А выяснение отношений, расставание, объяснение с бывшим, по их мнению, как раз таки попадают в эту категорию. При одной лишь мысли о том, что придется выслушивать упреки и претензии, видеть в глазах экс-партнера боль и слезы, испытывать чувство вины, Овну становится не по себе.

Поэтому типичный представитель этого знака не станет утруждать себя прощанием.

Вместо этого однажды он исчезнет из жизни партнера, пришлет смс, в котором уведомит о расставании, а вещи попросит оставить в камере хранения. Овен избегает неприятных эмоций, но не думает о том, что своим поведением доставляет их бывшему.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, привыкли мыслить и действовать четко. Если представитель знака понял, что отношения уже не спасти, ему проще исчезнуть на горизонте, чем объясняться. Козерог знает, что бывший партнер, скорее всего, будет упрашивать дать еще один шанс, давить на жалость, но такое поведение вряд ли тронет его сердце.

Чтобы избежать некрасивых сцен, уроженец этого знака лучше уйдет не попрощавшись.

Да, он отдает себе отчет в том, какую боль его поступок принесет некогда любимому человеку. Однако Козерог уж лучше будет резать по живому, чем подвергать себя и экс-партнера долгой пытке расставанием. Таков уже его характер.

Рыбы

Чувствительные Рыбы славятся своей импульсивностью. Они действуют под влиянием мимолетных чувств и эмоций и порой сами до конца не понимают, как именно нужно поступить. Порой они испытывают такую сильную усталость от отношений и партнера, что резко обрывают все связи и исчезают в неизвестном направлении.

После всего произошедшего Рыбы будут долго вспоминать свой поступок и спрашивать себя, не ошиблись ли.

Однако со временем они поймут, что все сделали правильно - если отношения были токсичными и не приносили никакой радости, последнее прощание могло только усугубить все и заставить Рыбок снова в них вернуться.