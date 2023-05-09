«Уходите, у вас нет актерских способностей»: поразитесь, узнав, как Никулин пробивался в кино

Сегодня Юрий Никулин известен как один из самых талантливых актеров СССР. За годы карьеры он снялся в десятках известных фильмов и уже покорил не одно поколение зрителей. При этом до всеобщей известности он прошел весьма сложный путь.

Дело в том, что Никулина не хотели брать в театральные вузы. Работники приемных комиссий были уверены, что у недавно вернувшегося из армии молодого человека нет таланта, ему нечем удивить зрителя, поэтому свою жизнь он должен посвятить совершенно другой профессии.

«Уходите, у вас нет актерских способностей», — именно это слышал Никулин при поступлении в вузы.

В итоге будущая звезда экрана был вынужден поступить в школу-студию разговорных жанров при московском цирке на Цветном бульваре. После окончания он начал работать со знаменитым Карандашом, а в кино попал только в 36 лет, уже прославившись на всю страну как клоун.