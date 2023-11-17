Уходили из дома, готовили для домового: так Новый год справляли только на Кавказе

Празднование Нового года уходит корнями в древность. Свои традиции на этот счет были на Северном Кавказе. Горцы справляли торжество шумно и многолюдно. Некоторые ритуалы сохранились у кавказских народов и по сей день.

Осетины Новый год прозвали Ног Бон. Перед наступлением праздника ждали появления домового. Мистическое существо почиталось и ценилось. Хорошим тоном считалось зарезать черную курицу или же козла. Принято было печь сразу три пирога, чтобы задобрить хранителя домашнего уюта.

Обязательно в преддверии новогодней ночи ходили ряженые, среди которых был медведь. Радостная толпа пела и играла на гармони. Также жгли костры, через которые прыгала молодежь.

Самая странная традиция была у чеченцев. За 12 дней до праздника сильные и крепкие парни уходили в лес без еды в поисках молодого дуба с 12 ветвями. Лишь когда юноши находили его, они возвращались домой.