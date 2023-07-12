Уход Яковлевой многих подкосил: как в «Современнике» отнеслись к большой утрате

Елена Яковлева попала в труппу «Современника» сразу же после окончания ВУЗа. В течение многих лет она служила на легендарной сцене, но не так давно решила изменить свою жизнь и уволиться. Неожиданное решение шокировало не только ее поклонников, которые не пропускали ни одну постановку, но и руководство театра.

Как оказалось, Галина Волчек, бессменная художественная руководительница «Современника», не смогла сдержать слез, когда узнала об этой новости. Она очень тепло относилась к актрисе, поэтому ее увольнение стало настоящим ударом. И, как отмечают коллеги, они видели следы слез на глазах постановщицы в первый и последний раз.

Другие артисты тоже не остались в восторге от решения Яковлевой. Ведь своим уходом она повлияла на гастроли театра и привычный репертуар. Поэтому, например, Марина Неелова и Сергей Гармаш проводили творческие вечера, чтобы заменить постановки с Яковлевой.

Теперь артистка, как пишет портал «7 дней», появляется лишь как приглашенная знаменитость. Зрители могут видеть ее в постановках «Играем...Шиллера!» и «Театр».