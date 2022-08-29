«Ух ты, какой вид!»: блеснувшая на пляже Пегова показала себя во всей красе

Последние несколько недель Ирина Пегова наслаждается отдыхом на Кипре. Знаменитость регулярно делится с поклонниками снимками, показывает достопримечательности и рассказывает, как проходят ее дни на курорте. Не так давно она опубликовала серию пикантных кадров, которые приятного удивили фанатов. На снимках артистка красуется на пляже своим глубоким декольте в алом бикини, чем приводит в восторг многочисленную армию поклонников.

«Ух ты, какой вид!», «Красотка, схожу от вас с ума», «Как перестать вами любоваться? Ирина, вы прекрасны», «Самая красивая актриса во всей России, это точно», — не скупятся на комплименты пользователи Сети.

Также многие призвали Пегову, пока ее отпуск не закончился, не стесняться и стараться чаще делиться подобными снимками.