«Угрюмый дед»: как выглядит Таня из «Универа», если ее умыть (фото)

Валентина Рубцова прославилась на всю страну благодаря сериалам «Универ» и «СашаТаня». За прошедшие годы армия ее поклонников только увеличивалась, и сегодня уже больше 900 тысяч человек следят за ее жизнью в социальных сетях. При этом далеко не все публикации знаменитости вызывают восторг у ее фанатов.

Так, в блоге артистки появился «честный» снимок, на котором она позирует без косметики. Перед подписчиками Рубцова предстает в простой черной футболке и штанах, а ее волосы небрежно собраны в хвост.

Фанаты были шокированы смелой публикацией. В комментариях они раскритиковали звезду экрана, отметив, что ей нужно следить за своей внешностью. Некоторые же с удивлением заметили, насколько старее своих лет выглядит артистка, если отказывается от косметики.

«Вы что-то изменились!», «Бурчащий гном», «Как актрисой я восхищаюсь, но на этом фото... Добавить бороду — и будет старый, угрюмый дед», — делятся мнением пользователи Сети.

Сама Рубцова предпочла никак не реагировать на критику поклонников. Она оставила все их нападки без ответа и продолжает делиться подобными кадрами в блоге.