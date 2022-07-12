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Угрозы и шантаж: онкобольной муж экс-участницы «Тату» столкнулся с новой бедой

12 июля 2022 11:15
Угрозы и шантаж: онкобольной муж экс-участницы «Тату» столкнулся с новой бедой

Дмитрий Спиридонов признался, что чуть не стал жертвой мошенников.

Новый муж певицы Лены Катиной мог стать жертвой вымогателей. Сейчас Дмитрий Спиридонов и экс-участница группы «Тату» проводят медовый месяц в Турции. Отпуск паре несколько омрачили действия недоброжелателей. Из-за них Спиридонов, борющийся с онкологией, столкнулся с бедой.

По его словам, с ним в соцсетях связались неизвестные люди, потребовавшие заплатить им три миллиона рублей. В обмен они собирались сохранить в тайне некий секрет бизнесмена, который мог опорочить репутацию молодоженов. Спиридонов не стал отвечать на сообщения с шантажом, но затем в ход пошли угрозы. Дмитрию обещали нанести физический вред и испортить его автомобиль, сообщает «СтарХит».

После беседы с юристами предприниматель заявил о намерении «натравить» на мошенников правоохранительные органы. Он продемонстрировал все сообщения подписчикам в соцсетях, подчеркнув, что ему нечего бояться. Теперь Дмитрий хочет подать заявление для возбуждения уголовного дела за вымогательство.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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