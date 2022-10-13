Угрожал браку Сальмы Хайек: как выглядит внебрачный сын Линды Евангелисты

Прославленная топ-модель Линда Евангелиста очень редко демонстрирует публике своего внебрачного сына Августина, но накануне сделала исключение. В соцсетях появилось их совместное фото по случаю 16-летия молодого человека. Августин и сам, в отличие от своей звездной мамы, предпочитает вести максимально непубличный образ жизни, но на этот раз отказать просьбам Линды не смог.

Позднее модель опубликовала еще несколько снимков сына в детском возрасте.

Отцом Августина стал французский миллиардер и владелец компании Kering — Франсуа-Анри Пино, с которым у Евангелисты в начале нулевых был бурный роман. Вскоре после этого Пино расстался с ней, а затем женился на кинозвезде Сальме Хайек.

При этом Августин регулярно общается и с отцом, и с его супругой, а в социальных сетях звезды фильма «От заката до рассвета» можно встретить не одну фотографию вместе с пасынком.