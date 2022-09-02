Угроза «увольнения»: за что Хрюшу и Степашку могли изгнать из «Спокойной ночи, малыши!»

Осенью 1964 года советские зрители впервые увидели на экранах программу, под которую потом завершали свой день многие дети. Спустя несколько лет в «Спокойной ночи, малыши!» появились и главные герои: Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша, которые на протяжении вот уже более 40 лет не покидают экран. При этом, как оказалось, продюсеры шоу под различными предлогами пытались вывести персонажей из передачи и «уволить» их.

Например, руководителям проекта не понравился поросенок Хрюша. Их смущало, что кукла не моргает, в отличие от всех остальных. Несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы заменить Хрюшу на какого-то другого персонажа, но редакторам в итоге удалось отстоять любимца зрителей.

Похожая ситуация, как пишет «Комсомольская правда», сложилась и со Степашкой. Дело в том, что председателем правительства в конце 90-х стал Сергей Степашин. И из-за схожести имен героя и политика руководство программы хотело убрать куклу. Однако в этот раз возмутились дети: юные зрители отправили десятки писем в редакцию с просьбой вернуть Степашку, поэтому герой был возвращен в эфир.