Угроза «увольнения»: за что Хрюшу и Степашку могли изгнать из «Спокойной ночи, малыши!»
Зрители едва не лишились любимых героев.
Осенью 1964 года советские зрители впервые увидели на экранах программу, под которую потом завершали свой день многие дети. Спустя несколько лет в «Спокойной ночи, малыши!» появились и главные герои: Хрюша, Степашка, Филя и Каркуша, которые на протяжении вот уже более 40 лет не покидают экран. При этом, как оказалось, продюсеры шоу под различными предлогами пытались вывести персонажей из передачи и «уволить» их.
Например, руководителям проекта не понравился поросенок Хрюша. Их смущало, что кукла не моргает, в отличие от всех остальных. Несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы заменить Хрюшу на какого-то другого персонажа, но редакторам в итоге удалось отстоять любимца зрителей.
Похожая ситуация, как пишет «Комсомольская правда», сложилась и со Степашкой. Дело в том, что председателем правительства в конце 90-х стал Сергей Степашин. И из-за схожести имен героя и политика руководство программы хотело убрать куклу. Однако в этот раз возмутились дети: юные зрители отправили десятки писем в редакцию с просьбой вернуть Степашку, поэтому герой был возвращен в эфир.