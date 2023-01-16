«Угробили три жизни разом»: почему в трагедии Игоря Воробьева винят врачей

Герой многих эпизодических ролей из отечественных фильмов нечасто давал интервью и рассказывал о своей личной жизни. Но в программе «Судьба человека» он решил откровенно поведать о трагедии, которая с ним произошла.

Игорь Воробьев еще в студенческие годы познакомился со своей будущей женой Галиной Гладковой. В этом союзе актеров родился сын Василий. Во время родов малыш получил травму по вине акушеров, которые буквально целые сутки «тащили» мальчика. Эта ошибка привела к страшным последствиям, и позже ребенку диагностировали умственную отсталость.

Жена артиста сильно переживала и тяжело справлялась с таким диагнозом сына. Через время у нее обнаружили рак, который и сгубил женщину. Незадолго до смерти к ней пришел любящий муж. Она сообщила ему, что врачи разрешили пить шампанское. Это означало, что в скором времени супруги артиста не станет.

Воробьев с трудом пережил эту утрату и стал намного чаще выпивать.