«Угомонитесь»: Высоцкая больше не намерена терпеть нападки россиян

Юлии Высоцкой впору преподавать на курсах о том, как противостоять хейтерам. Ведущая программы «Едим дома» долго игнорировала травлю в свой адрес, но теперь дала отпор злопыхателям.

Ранее отрывки из шоу Высоцкой стали вирусными в Сети. Кто именно открыл ящик Пандоры, неизвестно, но россияне дружно поддержали волну хейта. Интернет-пользователи насмехались над кулинарным мастерством Юлии, уверенной в том, что сырники в готовом виде должны быть жидкими, а рыбу нужно запекать, предварительно завернув в обычную газету.

Казалось, что супруга Кончаловского после такого позора больше никогда будет готовить на камеру. Но актриса возобновила работу над своей программой. В социальных сетях звезда поделилась кадрами с бэкстейджа. Высоцкая передала привет всем, кто ее осуждал, написав всего два слова.