Уголовник и лесоруб: вот кто в СССР стал главным Дедом Морозом и получал огромные гонорары

Массовый зритель знаком с Романом Филипповым благодаря эпизодическим ролям в любимых народных комедиях. Именно он перевоплотился в уголовника в «Джентльменах удачи» и, например, стал лесорубом Васей в «Девчатах». Однако не эти роли оказались самыми главными в карьере артиста.

Дело в том, что в 70-х артиста, известного по ролям не самых добропорядочных персонажей, пригласили в Кремль на Новогоднюю елку. Он должен был заменить постоянного Деда Мороза, которым был Александр Хвыля. И Филиппов так талантливо исполнил роль доброго волшебника, что его начали постоянно приглашать в Кремль.

Сначала он был постоянным дублером Хвыли, но в итоге именно Филиппов стал главным артистом на елках. Дети были в восторге от него, поэтому в течение 20 лет именно он поздравлял подрастающее поколение с праздником и получал за это весьма высокий гонорар. По данным СМИ, Филиппову платили около 800 рублей.