Угольки и пересол: женщины с этими именами хуже всего готовят

Несмотря на то, что практически все именитые шеф-повара - мужчины, считается, что домашней готовкой должны заниматься представительницы прекрасного пола. Сегодня обед или ужин можно без всяких угрызений совести заказать с доставкой на дом, и это радует не только дам, которые не любят стоять у плиты, но и парней, вторые половинки которых постоянно подают к столу что-нибудь неаппетитное. Рассказываем, обладательницы каких имеют имеют репутацию самых безответственных хозяек.

Алла

Женщина, нареченная именем Алла, обладает сильным характером и немаленькими амбициями. Она мечтает добиться карьерных высот наравне с представителями сильного пола, и домашние хлопоты предпочитает перекладывать на плечи домочадцев или горничных. Самой ей просто некогда этим заниматься.

С готовкой у Аллы тоже не складывается.

Когда обладательница этого имени приглашает в дом друзей и хочет предстать перед ними в образе женщины, которой удается успешно совмещать работу и ведение быта, она демонстративно встает к плите. Однако “шедевры”, которые выходят из-под ее рук, малосъедобны и не вызывают аппетита.

Лариса

Обладательница имени Лариса - натура нервная и беспокойная. Даже если в доме все спокойно, она обязательно наводит суету, постоянно куда-то торопится и спешит. При этом от той беготни, которую устраивает Лариса, бытовых дел меньше не становится - посуда все так же лежит грязная, пыль копится на полках, ковер весь в шерсти домашних питомцев.

Кулинарные таланты женщины, нареченной этим именем, также незавидные.

Лариса готовит “на отвали”, одним глазом смотрит в телефон или телевизор, вторым поглядывает бегло в кастрюлю или на сковородку. В итоге она постоянно забывает посолить блюдо, еда у нее пригорает или убегает.

Раиса

Характер у Раи - не сахар. Женщина, которую родители нарекли этим именем, во взаимоотношениях с домочадцами придерживается принципа “Что-то не нравится? Сделай сам”. В итоге муж и дети Раисы ходят по струнке и не смеют сказать, что их что-то не устраивает, либо действительно берутся за дело самостоятельно.

Готовить домашние тоже предпочитают сами, потому что стряпня Раи не может похвастаться замечательными вкусовыми свойствами.

Обладательница этого имени не слишком заботится и о том, чтобы красиво сервировать и подать блюдо, чаще всего обеденный стол в ее доме навевает ассоциации с казенной столовкой.