Уголек и Ветерок стали последними собаками в космосе: что с ними случилось

Эпоха СССР известна не только своими культурными достижениями, но и научными успехами. Одним из них стал полет человека в космос, в котором принимали участие не только смелые космонавты и инженеры, но и четвероногие исследователи.

Так, многие разработки сначала трестировались именно на животных, а уже после — на людях. И именно на собаках испытывали специальную систему, которая позволяла космонавтам находиться на орбите не несколько часов, а многие дни. Чтобы проверить изобретение, в космос отправились две дворняги Уголек и Ветерок. Их загрузили на борт беспилотного корабля 3КВ № 5 и отправили на рекордную для того времени высоту в 904 километра.

В космосе собаки провели 22 дня, что стало большим достижением для ученых. Однако четвероногие исследователи вернулись далеко не в лучшей форме. Они были истощены настолько, что даже не могли лаять, а их шерсть практически полностью выпала. После полета они долгое время приходили в себя, но своей жертвой дали старт для полноценного изучения космоса.

Исследователи не оставили без внимания подвиг Уголька и Ветерка. В их честь выпустили серию специальных марок, а сами собаки остались в истории освоения космоса как настоящие герои.