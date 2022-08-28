Угодила в черный список: Пугачева поплатилась за смелость

Даже в свете последних событий сложно представить, что такая звезда как Алла Пугачева может попасть в опалу, но случалось и такое. Причем причина современным россиянам может показаться смехотворной.

В беседе с журналистами певица призналась, что влиятельный чиновник занес ее имя в черный список. Это был Сергей Лапин — государственный деятель, который в советские времена возглавлял комитет по телевидению. Примадонна попалась ему на глаза в неподобающем виде:

«Меня пригласил режиссер снять песню, как сейчас помню, "Король, цветочница и шут" Шаинского. Я надела короткую юбку необыкновенной красоты», — вспоминала Пугачева в интервью «Снобу ».

Корреспондент издания удивился, что звезде в принципе разрешили надеть мини, хотя никто больше на советской эстраде не мог похвастаться такой раскрепощенностью.

На это Алла Борисовна объяснила, что представляла себя травести-артисткой. Это определение для комиссий было настолько странным, что они без вопросов допускали ее на сцену в провокационном виде.