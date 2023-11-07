Угадывают единицы: что в СССР скрывали за фразой «сходить к Иван Иванычу»

Проверьте, правильно ли поняли значение вы.

В Советском Союзе многое обозначали иносказаниями. Напрасно сейчас думают, что сленг использовали только рокеры, стиляги и прочие любители западной культуры.

На самом деле, он был распространен намного шире. Эвфемизмами в той или иной степени пользовались все.

Например, довольно популярным выражением было «сходить к Иван Иванычу». Смысл этой фразы сейчас мало кто помнит.

А ведь с ее помощью вежливые советские граждане общались на весьма деликатную тему. Иваном Ивановичем называли туалет.

Соответственно, сходить к Иван Иванычу значило посетить уборную. Происхождение такого эвфемизма не вполне ясно до сих пор.

Ученые предполагают, что таким именем и отчеством в городской среде условно обозначают любого мужчину. Именно на базе этого значения и появилось «деликатное» выражение, касающееся санузла.