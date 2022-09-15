Угадайте страну по ее флагу: тест для бывалых знатоков географии

У каждой страны есть свои государственные символы, флаг и герб, которые несут в себе свой особый смысл, уходящий вглубь веков. Так, например, первые исторические сведения о бело-сине-красном российском флаге можно обнаружить в документах времен царствования Алексея Михайловича. Считается, что в 1667 году такое полотнище подняли на первом русском корабле, носившем гордое название “Орел”. Самым древним образцом, сохранившемся до наших дней, является флаг 1693 года, который был поднят Петром I на корабле “Святой Петр”. Помимо белой, синей и красной полосы на этом флаге был изображен золотой двуглавый орел. В дальнейшем на торговых судах использовались такие же флаги, только без герба. Триколор стал государственным флагом в 1896 году по указу Николая II. Во времена СССР его заменило сначала красное знамя с золотыми буквами РСФСР, затем - полотнище с серпом и молотом. К бело-сине-красному триколору вернулись после распада Советского Союза.

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