Угадайте советский фильм по цитате: тест для знатоков СССР

Советский кинематограф - настоящий кладезь крылатых фраз. Это заслуга не только талантливых сценаристов, но и актеров, которым сложно удержаться от импровизации в кадре. Порой экспромты, которые выдают на съемочной площадке артисты, настолько приходятся по душе режиссеру, что их оставляют в окончательном варианте монтажа. Незапланированные в сценарии сцены могут появиться прямо во время съемок. Яркий тому пример - фрагмент из многосерийного фильма Татьяны Лиозновой “Семнадцать мгновений весны”. Во время работы над одной из сцен к автомобилю, из которого выбрался Вячеслав Тихонов, подбежал неизвестно откуда взявшийся пес. От неожиданности актер сбился со сценария, присел на корточки рядом с животным и негромко обратился к нему: “Чей же ты, дурашка?” Татьяна Лиознова посчитала, что этот эпизод должен войти в картину. Так и произошло. Интересно, что впоследствии остроумные зрители сочинили на основе этой сцены анекдот, в котором пес мысленно отвечал Штирлицу: “Сам ты дурашка, я из Центра”.

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