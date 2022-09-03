Угадайте русского поэта по нескольким строчкам: тест не для средних умов

Школьные уроки литературы мало кто вспоминает с удовольствием - кому-то были не по душе заучивания наизусть больших стихотворений, кто-то с содроганием вспоминает о том, как в короткие сроки приходилось читать огромные произведения, истинный смысл которых может понять только редкий подросток, кому-то не нравилось писать шаблонные сочинения. А еще в рассказах учителей и текстах из учебников писатели нередко превращались из живых людей в бронзовые монументы. Многие современные литературоведы и педагоги придерживаются мнения, что не стоит забывать о том, что писатели-классики тоже были людьми из плоти и крови, и если рассказать детям несколько интересных фактов из жизни автора, детям он станет ближе и понятнее. Так, например, известно, что “солнце русской поэзии” Александр Пушкин во время учебы в Царскосельском лицее не отличался особым прилежанием и ходил в троечниках. Хорошие оценки он получал лишь по нескольким предметам - русскому, французскому и фехтованию.

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