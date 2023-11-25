Угадайте, почему печь на Руси почитали как матушку: правильный ответ не знает каждый второй

Печь на Руси считали целебной. И тому был ряд веских причин. Печи отводилась очень важная роль в деревенской избе. И не только потому, что на ней было тепло спать. Еще печь могла накормить. Но и помыть могла. В печи даже вынашивали недоношенных младенцев. Печь была и есть — это главный символ уюта, тепла и дома.

Через печную трубу у славян прокладывали связь с внешним миром. Она была равна дверям и окнам. Это был особый выход из дома. Но в основном этим выходом пользовались сверхъестественные существа. Когда домочадцы собирались в дальний путь, печь закрывали заслонкой. Так делали для того, чтобы путнику повезло на его сложной дороге.

В некоторых регионах печь закрывали и тогда, когда занимались рукоделием. Считалось, что так удача в работе не уйдет из дома. В Полесье был довольно странный и жутковатый обычай, связанный с печью. Когда хозяйка доставала готовый хлеб, то быстро закрывала печь заслонкой, чтобы при смерти у нее не был «раззявлен» рот.

Если приближалась гроза, во многих регионах заслоняли трубу. Считалось, что именно в грозу в дом могут проникнуть нечисть или черт. В Новгороде через печную трубу звали скот, который отбился от стада, и надеялись его таким образом найти.

В Житомире была в ходу легенда, что однажды мать позвала через печную трубу сына, который служил в армии. И парень слег со смертной тоской, дело дошло до лазарета. А в Вологодской области в печи даже парились вместо бани. Добротная печь вмещала двоих взрослых.