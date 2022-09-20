Угадайте название картины: тест не для средних умов

Название, которое дал мастер своей работе, может многое рассказать о ней, а иногда и вовсе стать важнейшим ключом к пониманию заложенного в ней смысла. В мире существует немало живописных и графических картин, название которых способно поставить в тупик обычного зрителя - но не ценителя искусства, способного по достоинству оценить авторский замысел. Так, например, существует две известных картины с одинаковым названием - “Завтрак на траве” (в оригинале - Le dejeuner sur l’herbe). Одна из них была написана в 1863 году, вторая - тремя годами позднее, в 1866-м. Фамилии авторов тоже были практически идентичны: первое полотно написал Эдуард Мане, второе - Клод Моне. Дело в том, что работа Эдуарда Мане в свое время наделала немало шуму в парижских культурных кругах. На картине, созданной им, на лоне природы были изображены двое одетых мужчин в компании абсолютно нагой барышни - неслыханное дело для того времени. При этом обнаженная дама не прятала стыдливо взгляд, подобно какой-нибудь Венере, а дерзко смотрела прямо на зрителя. Клод Моне был так впечатлен этим полотном, что решил создать свое, правда, соответствующее нормам морали.

Как хорошо вы разбираетесь в искусстве? Пройдите наш тест на знание названий известных картин и получите честный ответ.