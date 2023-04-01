Угадайте, кто на фото: вы не могли оторваться от сериала с ним в главной роли

Этот кучерявый молодой человек скоро покорит сердца миллионов. Спектакли и фильмы с его участием будут собирать полные залы. А его роль в одном из самых популярных российских сериалов сделает его любимцем женщин и фанатов высокой кухни. В этом худощавом простоватом брюнете с усами не узнать главного шефа страны Дмитрия Назарова. Но это он.

24-летний артист запечатлен на подмостках Малого театра в комедии «Доходное место». В сериале «Кухня» артист совсем не похож на красавца из постановки Михаила Царева. Его герой — личность другого масштаба. Комплекция актера стала более объемной, а усы более пышными.

Интересно, что Дмитрий начал сниматься еще будучи школьником. Для роли баскетболиста искали высокого артиста, и Назаров (196 см) пришелся как нельзя кстати. В сериале «Кухня» актеру пригодился опыт кондитера — когда-то он работал и на хлебозаводе. В начале нулевых он также был ведущим программы «Кулинарный поединок». Эти знания и навыки помогли артисту создать яркий и убедительный образ Виктора Баринова.