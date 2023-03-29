Угадайте, кто из советских актеров на фото: спорим, вам будет нелегко

В пожилом мужчине с испещренным морщинами лбом, посеребренными сединой усами и затемненными очками не каждый узнает Ипполита из ленты «Ирония судьбы, или С легким паром!». Юрия Яковлева не стало 10 лет назад. Он долго болел и перестал сниматься в нулевые.

Сегодня сложно представить отечественное кино без его князя Мышкина, Ивана Васильевича — Бунши и поручика Ржевского. Между тем все шансы «пролететь» у Яковлева были. Во ВГИК его не приняли, а в «Щуке» сказали, что талантом артист обделен. Если бы не педагог Цецилия Мансурова, которая восхитилась бездонными глазами начинающего артиста и взяла его к себе на курс, будущий актер вполне мог бы стать дипломатом.

В юношестве он увлекался международными отношениями и иностранными языками, готовился поступать в МГИМО. Что изменило планы Яковлева, доподлинно не известно. Оглядываясь назад, можно только порадоваться за удачное стечение обстоятельств, которое подарило нам выдающегося артиста.

На счету Яковлева более 70 разноплановых ролей у мэтров советского кинематографа и десятки театральных постановок. Его последним появлением в кино стал постаревший Ипполит в ремейке «Ирония судьбы. Продолжение» в 2007 году.