Угадайте, какой советский фильм показывают иностранцам, чтобы они поняли русских: никогда бы не подумали

Кино часто используют для того, чтобы постичь чужую культуру. Юмор, конфликты, образы героев — все это, как правило, имеет национальную специфику. Иностранцы всегда с интересом смотрели советское кино, чтобы не только узнать больше о далекой Стране Советов, но и познать загадочную русскую душу.

Согласно отзывам американских зрителей, именно «Джентльмены удачи» стали для многих фильмом, погружающим в российскую культуру. Особенно иностранцев впечатлили тюремные сцены: жесткие, правдоподобные и очень смешные. Советский шедевр привел в восторг зарубежных киноманов.

Некоторые отмечали, что увидели в фильме настоящую Россию, а не ту, которую показывают в американских боевиках: с медведями, мафией и балалайками. Также иностранные зрители оценили картины «Кавказская пленница» и «Ирония судьбы, или С легким паром!».