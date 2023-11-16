Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино
Сможете вспомнить, где снимались эти красавицы?
Красавицы-актрисы — гордость советского кино. Клара Лучко, Надежда Румянцева, Наталья Кустинская и другие женщины с экрана влюбляли в себя миллионы.
Они снимались много и активно. Настолько, что вспомнить, откуда именно взят тот или иной кадр с обворожительной дамой, смогут лишь знатоки фильмов из СССР.
Получится ли у вас ответить на все вопросы правильно? Проверьте себя: пройдите тест и попробуйте соотнести фото с нужной кинокартиной.
Фото: Кадр из фильма «Королева бензоколонки» (1962)