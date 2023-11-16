Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино

Красавицы-актрисы — гордость советского кино. Клара Лучко, Надежда Румянцева, Наталья Кустинская и другие женщины с экрана влюбляли в себя миллионы.

Они снимались много и активно. Настолько, что вспомнить, откуда именно взят тот или иной кадр с обворожительной дамой, смогут лишь знатоки фильмов из СССР.

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