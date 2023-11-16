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Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино

16 ноября 2023 15:02
Угадайте фильм по одной героине: справятся только знатоки советского кино

Сможете вспомнить, где снимались эти красавицы?

Красавицы-актрисы — гордость советского кино. Клара Лучко, Надежда Румянцева, Наталья Кустинская и другие женщины с экрана влюбляли в себя миллионы.

Они снимались много и активно. Настолько, что вспомнить, откуда именно взят тот или иной кадр с обворожительной дамой, смогут лишь знатоки фильмов из СССР.

Получится ли у вас ответить на все вопросы правильно? Проверьте себя: пройдите тест и попробуйте соотнести фото с нужной кинокартиной.

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Фото: Кадр из фильма «Королева бензоколонки» (1962)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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