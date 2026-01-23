Угадать советский фильм по кадру с героем могут многие: но как насчет неприметных фрагментов? (тест)

Пожалуй, у многих современных зрителей найдутся любимые сцены, фразы или герои из советского кино, которые сразу вызывают ностальгию. Немало кинолент россияне смотрели еще в детстве, пересматривали взрослыми и знают почти наизусть.

Но одно дело — суметь вспомнить фильм по главному герою или культовому моменту, и совсем другое — по случайному кадру, который вроде бы и был, но не запомнился. Деталь интерьера, кусочек улицы, чей-то затылок — попробуй-ка догадайся, откуда это.

Именно такой тест мы и предлагаем пройти в этот раз. Готовы проверить свою внимательность? Тогда вперед — попробуйте угадать советский фильм по самым неприметным кадрам.

Ранее мы писали: С «Люцифером» все ясно, а что насчет остального кино? Попробуйте угадать проекты по кадрам с демонами (тест)