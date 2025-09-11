Уэс Андерсон обожает эту историческую драму Стивена Спилберга — культовая картина считается одним из лучших фильмов XXI века

В современном кинематографе найдется место как любителям снимать эпичные блокбастеры, так и тем, кто предпочитает следовать собственному и далеко не всегда понятому стилю — к последним можно смело отнести Уэса Андерсона.

Режиссер, визуальный стиль которого узнает даже тот, кто не так уж хорошо разбирается в кино, Андерсон уже десятилетия подряд остается одним из самых почитаемых представителей независимого кино — но сам он, как выяснилось, очень даже любит те самые эпичные блокбастеры, которые с удовольствием смотрит, но никогда не снимает.

В частности, одним из своих любимых фильмов он считает исторический байопик Стивена Спилберга, который и мировая публика, и сам Андерсон признают одной из лучших кинокартин в истории.

Уэс Андерсон в восторге от «Линкольна» Стивена Спилберга

Хотя мало кто мог подумать о том, что Андерсон может назвать своим любимым фильмом хайповую историческую драму, так все и оказалось — в одном из интервью Андерсон рассказал, что считает «Линкольна» не только одним из лучших фильмов в истории, но и проектом с лучшим актерским составом.

По словам режиссера, каждый актер в «Линкольне» выкладывается на все 200%, а исполнитель роли Авраама Линкольна Дэниел Дэй-Льюис творит на экране настоящие чудеса — не зря актер получил за фильм свой третий по счету «Оскар».

Помимо всего прочего, Андерсон выделил некоторые потрясающие своим визуалом сцены и в особенности речи героев, что в очередной раз доказало — своим успехом Линкольн обязан в том числе и отлично написанному сценарию.

Стивен Спилберг не мог снять «Линкольна» более 10 лет

Новости о том, что режиссер собирается снять биографическую драму об одном из самых известных американских президентов, появились еще в 2001 году, но по каким-то причинам Спилберг то и дело откладывал производство, отвлекаясь на другие проекты. В итоге «Линкольн» вышел на экраны только в 2012 году, мгновенно получив всевозможную похвалу от критиков и зрителей.

В мировом кинопрокате фильм собрал 275 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов, а еще принес Дэниелу Дэй-Льюису третий «Оскар», сделав его единственным актером, получившим награду за главную роль аж три раза.

Сама картина рассказывает о самом тяжелом периоде жизни и карьеры Авраама Линкольна, в течение которого ему приходилось не только искать способы закончить Гражданскую войну, но и решать большие проблемы в личной жизни — при этом и не подозревая, что скоро он станет жертвой политического убийства.

Сам Стивен Спилберг между тем активно расхваливает грядущий боевик с Леонардо ДиКаприо в главной роли — почитать о том, что сказал режиссер о новинке, можно здесь.