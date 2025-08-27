«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия

В похожих проектах найдется все, за что полюбили семейку Аддамс

После премьеры «Уэнсдэй» многие решили, что подростковая мистика с чернушным юмором — это что-то новое. На самом деле, Netflix лишь плыл по течению трендов. Подобные истории уже несколько лет радуют зрителей.

Темные школы, подростковые драмы на фоне мистики и желание замиксовать триллер с сарказмом — все это мы уже видели. И кое-где сделано не менее эффектно.

«Леденящие душу приключения Сабрины»

Если честно, «Сабрина» — это почти близнец «Уэнсдэй». Те же учебные коридоры, те же подростковые переживания и те же тайны, которые ломают привычный уклад школы. Разница лишь в том, что Сабрина живет в мире ведьм и колдовских кланов.

Темный визуал, черный юмор и харизматичная героиня делают сериал обязательным к просмотру для тех, кому понравилась «Уэнсдэй». Критики тоже хорошо оценили сериал: первый сезон — 92% на Rotten Tomatoes, а третий — чуть меньше, но все еще 90% свежести.

«Ривердейл»

Казалось бы, подростковый сериал по комиксам Archie Comics должен быть милым и легким, но «Ривердейл» ушел в другую сторону. Здесь подростки расследуют убийства, сталкиваются с культами, паранормальными загадками и семейными тайнами. И все это подано с максимальной серьезностью, что делает сериал одновременно странным и притягательным.

Иногда он превращается в чистую трэш-оперу, но именно этим и цепляет. Вообще, здесь каждый эпизод будто из другого жанра. Тем не менее — 88% на Rotten Tomatoes за первую серию, и награды, включая Saturn Awards и Teen Choice Awards.

«Клуб полуночников»

Сериал от Майка Флэнагана, мастера современного хоррора («Призраки дома на холме», «Полуночная месса»). История о подростках из хосписа, которые каждую ночь собираются, чтобы рассказывать друг другу страшные истории. В итоге реальность и вымысел переплетаются так, что границу уже не различить.

«Клуб полуночников» работает медленнее, чем «Уэнсдэй», но зато пугает настоящей атмосферой безысходности и честным разговором о страхе смерти.

Это хоррор не только ради саспенса, но и ради того, чтобы пробираться глубже — туда, куда подростковые драмы обычно не заходят. Серия получил 87% от критиков и даже Брэма Стокера за лучший сценарий.

Все три варианта — мрачные, ироничные и совсем не уступают семье Аддамс.

