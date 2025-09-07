«Уэнсдэй» глотает пыль — мелодрама про школьницу обогнала на повороте: новый лидер взорвал топ Netflix

Сериал не особо популярен, хотя вышел уже второй сезон.

Netflix по традии опубликовал свежий рейтинг самых популярных проектов недели — и в нем произошла неожиданная перестановка. Почти весь август первую строчку удерживала «Уэнсдэй», но теперь ситуация изменилась.

Это было предсказуемо: фанаты досмотрели первую часть нового сезона и застыли в ожидании продолжения. Поток интереса ослаб, и зрители стали переключаться на другие премьеры.

Лидером недели стала не громкая новинка и не супергеройский хит, а самая обычная школьная мелодрама.

«Моя жизнь с мальчиками Уолтер»

На первую строчку Netflix взлетел сериал «Моя жизнь с мальчиками Уолтер», у которого 28 августа как раз стартовал второй сезон. Проект собрал 11,8 млн просмотров, в то время как у «Уэнсдэй» — всего 8,4 млн.

История рассказывает о 15-летней Джеки, которая после трагической гибели родителей переезжает из Нью-Йорка в провинциальный городок Силвер-Фоллс, штат Колорадо. Опекуном девушки становится подруга ее матери Кэтрин Уолтер.

Вместе с мужем Джорджем та воспитывает десять (!) сыновей, и именно в эту хаотичную атмосферу попадает Джеки.

Главная героиня мечтает поступить в Принстон, но подготовка к колледжу осложняется, когда она влюбляется сразу в двух братьев Уолтеров: надежного интеллектуала Алекса и непредсказуемого бунтаря Коула.

В России сериал внимания почти не получил — и на «Кинопоиске» у него 7,1 балла, но за рубежом, похоже, аудитория нашла в этой истории свое утешение.

К слову, «Уэнсдэй» в недельном чарте оказалась только на третьем месте, уступив не только «Уолтерам», но и мини-сериалу «Заложник», который собрал 11,6 млн просмотров.

Ранее мы писали: Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар»