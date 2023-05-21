Уехавшие в США внучки Машкова растут настоящими русскими красавицами (фото)

Единственная дочь Владимира Машкова Мария давно обосновалась в США. Звездная наследница уехала за границу вслед за любимым мужчиной, музыкантом Александром Слободяником, за которого впоследствии вышла замуж.

Артистка подарила супругу двух дочерей. В 2010 году на свет появилась Стефания. А еще спустя два года родилась ее младшая сестра Александра. Дочь Машкова не скрывает наследниц от публики и щедро делится их снимками в социальных сетях.

Поклонники Марии отмечают, что внучки Машкова растут настоящими русскими красавицами.

«Как девочки похожи на маму», «Какие все красотки!» — восхищаются интернет-пользователи внешностью Александры и Стефании.

Любопытно, что Машков решение дочери жить за границей не поддержал. В своих интервью актер признавался, что сильно скучает не только по Марии, но и по любимым внучкам.