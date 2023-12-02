Уехала в США вместе с Апрелем: почему падчерица из «Двенадцати месяцев» бросила кино

Массовый зритель полюбил Наталью Попову после выхода картины «Двенадцать месяцев». В ленте Анатолия Граника она исполнила роль падчерицы, но это практически не сказалось на ее карьере: артистка получала лишь второстепенные роли. Однако ей удалось обрасти личное счастье на съемочной площадке.

Так, во время работы над фильмом она познакомилась с Андреем Босовым, который сыграл Апреля. Артисты сразу же влюбились друг в друга, а после съемок сыграли свадьбу. Некоторое время они жили в СССР, а однажды решили переехать в США.

В Америке Попова все силы посвящала семье: у пары родился сын Илья. А в 2014 году они вновь переехали, но уже на родину, оставив наследника в США. И в России артистка, как и ее супруг Босов, занялась преподаванием и отдавала всю себя молодым студентам. Однако в 2021 году Попова не справилась с осложнениями от коронавируса и скончалась в возрасте 72 лет.