Уехала в США и стала прислугой: судьбе звезды «Государственной границы» остается лишь посочувствовать

В 80-е годы Людмила Нильская была звездой советского экрана. Прославила актрису роль шпионки пани Ядвиги в телесериале «Государственная граница. Фильм 2-й: Мирное лето 21-го года». Нильская снялась более чем в 20 картинах, но спустя десятилетие ее карьера пошла на спад.

В 1994 году актриса вместе с мужем и маленьким сыном уехала в США. Звезда прожила в Штатах 9 лет. Супруг предложил Людмиле Нильской продать ее квартиру в Москве и вложить деньги в бизнес, а после бросил бедную женщину. Без собственного жилья и с ребенком на руках Нильская с трудом перебивалась случайными заработками.

Летом 2003 года артистка с сыном вернулась в Москву, поселившись сначала у своей подруги, а потом на съемной квартире.

Людмила Нильская смогла вернуться в профессию. Новым витком в карьере актрисы стала роль дочери Брежнева в картине «Галина». Также артистка снялась в таких проектах, как «Анжелика», «Гражданка начальница», «Обручальное кольцо», «Услышь мое сердце», «Фурцева», «Случайный свидетель», «Маша Пирогова — народный юрист».

Сейчас Людмиле Нильской 65 лет. Актриса продолжает активно сниматься в кино и нянчится с внуками Алексом и Николь.