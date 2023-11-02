Уехала в США и нашла любимого: что известно о тайной свадьбе Заворотнюк

Анна, старшая дочь Анастасии Заворотнюк, не устраивает из личной жизни шоу. Долгое время модель не говорила поклонникам, есть ли у нее возлюбленный, а после выяснилось, что блогер уже успела выскочить замуж.

Свою вторую половинку бизнесвумен встретила во время учебы в США. Личность бойфренда красавица так и не рассекретила. Мол, он человек непубличный и внимания к себе не любит. Вплоть до того, что запрещает любимой выставлять в соцсетях их совместные снимки.

В 2021 году Анна все-таки рассказала подписчикам о помолвке. А спустя год на вопрос одного из фолловеров о том, когда же предпринимательница выйдет замуж, ответила с толстым намеком: «А может, я уже вышла».

Тогда многие замерли в ожидании подробностей о тайной свадьбе, но напрасно. Деталями важного события Заворотнюк-младшая так и не поделилась. Известно лишь, что супружеская чета поселилась в Дубае.