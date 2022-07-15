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Уехала из страны не просто так: правду о Пугачевой раскрыл отец Киркорова

15 июля 2022 13:53
Уехала из страны не просто так: правду о Пугачевой раскрыл отец Киркорова

Поклонники продолжают размышлять о настоящих причинах отъезда артистки.

Бедрос Киркоров прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой из страны. Ранее певица признавалась, что собирается уехать на лечение.

Вот уже несколько месяцев пользователи Сети активно обсуждают отъезд Примадонны и ее семьи из России. Как признавалась сама певица, поводом для путешествия стало необходимое лечение, которое она проходила в израильской клинике. Однако далеко не все фанаты в это поверили. Как уверен Киркоров-старший, Пугачева действительно собиралась обратиться к заграничным врачам за помощью, поэтому нет причин сомневаться в ее словах.

«Насколько я понял, она поехала лечиться туда. Наверное, что-то есть, что она не хочет открывать по болезни», — цитирует слова артиста «Комсомольская правда».

Также певец отметил, что публика не должна осуждать артистку за ее путешествие. По словам Бедроса Киркорова, каждый сам решает, может ли он уехать из страны, но никто не должен за это отчитываться.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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