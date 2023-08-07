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Уехала и отказалась от русского имени: творящееся с внучкой Высоцкого в голове не укладывается

7 августа 2023 07:30
Уехала и отказалась от русского имени: творящееся с внучкой Высоцкого в голове не укладывается

Наследница артиста решила полностью изменить свою жизнь.

Внучка Владимира Высоцкого Наталья родилась в семье его старшего сына Аркадия. Наследница музыканта решила не связывать свою жизнь с искусством, а в юности отправилась ради учебы в США, где встретила свою вторую половинку.

Так, Наталья познакомилась с глубоко религиозным иудеем, приняла гиюр, взяла его веру и стала его женой. Девушка сменила имя на Нааму, обрила голову, как того требуют обычаи, носит парики и живет по весьма строгим законам.

Наама и ее супруг поселились в Питтсбурге. Вместе они воспитывают семерых детей и ведут закрытый образ жизни. Девушка редко делится снимками своей семьи, однако на редких кадрах видно, как сильно она не похожа на своего прославленного деда. Ей не достался ни выразительный взгляд барда, ни его прямой нос, поэтому определить их родство по снимкам практически невозможно.

Уехала и отказалась от русского имени: творящееся с внучкой Высоцкого в голове не укладывается
Фото: Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя", Genrietta Peryan/Global Look Press/Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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