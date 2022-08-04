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Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк

4 августа 2022 16:40
Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк

Фигурист далеко не сразу нашел свое счастье со звездой "Моей прекрасной няни".

Петр Чернышев бросил свою жизнь в России и уехал в США за своей первой женой Натальей Анненко. Знаменитости были вместе на протяжении семи лет.

Анненко стала первой возлюбленной фигуриста. Чувства спортсмена оказались настолько сильными, что он предпочел оставить все и переехать за своей избранницей в Америку, где та начинала строить спортивную карьеру. Как признавалась сама Анненко, во время ее гастролей он мог пролететь всю страну, чтобы увидеть свою супругу на полчаса, а потом возвращался обратно домой.

Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк

«Это подвиг!» — вспоминает фигуристка в беседе с «Экспресс газетой».

В итоге муж и жена прожили вместе семь лет. Влюбленные так и не завели детей, о которых мечтала Анненко, так как Чернышев был занят развитием собственной карьеры. После расставания фигурист оставил все имущество экс-супруге и начал отношения со своей коллегой по льду Наоми Ланг. Фигуристка помогла ему добиться небывалых профессиональных успехов, но он так и не решился зарегистрировать с ней отношения. В итоге пара также рассталась, а уже в 2007 году в России фигурист встретил на съемках Анастасию Заворотнюк, на которой уже через год женился.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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