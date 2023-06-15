Уехал в США и загулял с молодой красоткой? Что на самом деле происходит с Нагиевым

Дмитрий Нагиев давно пропал с радаров. Звезда больше не снимается в кино и отказывается от работы на телевидении. Держать поклонников в курсе событий своей жизни артист не желает, что создает благодатную почву для пересудов.

На днях в СМИ появилось сообщение о том, что главный мачо российского кинематографа уехал в США. За рубежом знаменитости скучать не приходится. В Сеть попал ролик, где актер весело проводит время на дне рождения известного блогера Сэма Пикара.

На вечеринке Нагиев загулял с молодой красоткой. Ею оказалась супруга Никиты Преснякова — Алена Краснова. Интернет-пользователи были немало удивлены такому повороту событий, но вскоре появились новые подробности.

Как пишет портал Super, рядом с Красновой был вовсе не Нагиев, а его двойник. Копию актера зовут Иван Гант — он успешный шоумен. Именинник признался, что не знал о том, что на его празднике будет дублер артиста. А слухи о том, что блогер «заказал» Дмитрия, он назвал «чушью».