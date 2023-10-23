Уехал в США и обрел счастье: как выглядит и живет мальчик, которого Овсиенко взяла из детдома

Татьяну Овсиенко выходцы из восьмидесятых помнят как блистательную, красивую, талантливую и стройную, но лишь «одну из» солисток некогда популярной группы «Мираж». На большой российской сцене сольно певице закрепиться наравне с Валерией, Аллой Пугачевой или Ларисой Долиной и близко не удалось. Однако размером сердечной мышцы артистка определенно сравнилась с коллегами, если не превзошла.

Мало кто знает, чем для молодой звезды много лет назад кончился благотворительный концерт, на котором та выступала. Мероприятие проходило в детском доме и после его окончания Овсиенко задержалась, чтобы поболтать с воспитанниками и раздать автографы. Но все зашло гораздо дальше.

Артистка приметила двухлетнего пацана, Игоря. И жизнь ее перевернулась с ног на голову. Вначале она оплатила малышу дорогостояющую операцию на сердце, потом взяла к себе домой на период реабилитации. А затем — стала ребенку настоящей мамой и вырастила как своего.

Сейчас Игорь — взрослый мужчина, который крепко стоит на ногах. У него уже есть свои дети, а у 57-летней Овсиенко — внуки. Звезда и приемный сын через многое прошли вместе. Например, через эмиграцию Игоря. Наследник в 19 лет внезапно решил, что хочет жить в США с отцом и оставил мать без стыда и сожалений.

Причина такого поступка — обида, с которой парень долго не мог справиться. О том, что он не является биологическим сыном Татьяны Овсиенко, Игорь узнал не от певицы, а от ее на тот момент супруга Александра Меркулова. С обрушившейся на неокрепшего юношу информацией тот не мог справиться несколько лет. Но сегодня все недопонимания забыты и артистка находится в чудесных отношениях с перебравшимся в Штаты и получившим там хорошее образование приемным ребенком.