Уехал в США и ничего не добился: участи сына Валерия Харламова не позавидуешь (фото)

Александр, сын Валерия Харламова, родился в 1975 году. Мальчику было всего лишь шесть лет, когда скончался его отец. И по настоянию бабушки он решил посвятить свою жизнь хоккею.

С ранних лет Харламов-младший отдавал всего себя тренировкам. Сначала он выступал за ЦСКА, куда попал в 17 лет, а спустя несколько лет решил отправиться в США. Многие коллеги и любители спорта были уверены, что у талантливого спортсмена и наследника легенды хоккея получится построить карьеру в НХЛ.

Однако Александру так и не удалось сыграть ни одного матча в американской лиге.

Из-за карьерной неудачи он был вынужден вернуться на родину, но и тут не смог проявить себя. И в итоге в 29 лет завершил карьеру и занялся спортивным менеджментом.

Но Харламов-младший не бросил спорт полностью: он устроился работать директором клуба «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Кроме того, наследник легенды хоккея принимал активное участие в разработке картины о своем отце «Легенда № 17».