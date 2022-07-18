Уехал не просто так: озвучена дата возвращения Малахова в Россию

Поклонников и близких друзей Андрея Малахова сильно встревожили новости про его отъезд из России. Сообщалось, что телеведущий выбрал для проживания одну из прибалтийских стран с мягким климатом и не собирается больше заниматься работой в Москве. Вместе с ним страну покинули жена Наталья Шкулева и маленький сын.

На фоне слухов известный актер Станислав Садальский связался с шоуменом, чтобы лично уточнить все детали переезда. В своем Telegram-канале Садальский озвучил дату возвращения Малахова в Россию и отметил, что он уехал не просто так. Телеведущий сейчас находится в запланированном летнем отпуске.

«Две недели, в начале августа обратно», — процитировал Андрея актер.

Ранее Наталья Шкулева также опровергла слухи о переезде за границу. Она отметила, что даты отпуска были заранее выбраны и согласованы. Малахов же в соцсетях насмешливо ответил сплетникам и заявил, что они не дождутся его отъезда. По словам шоумена, отдых он проводит не в Прибалтике.