Уехал из России и обрел счастье: как живет и выглядит внук Муслима Магомаева

Любимец женщин Муслим Магомаев был женат дважды. Ребенка Магомаеву подарила первая супруга – Офелия Велиева, в браке родилась дочь Марина. Спустя годы Марина осчастливила звездного отца внуком, которого назвали необычным именем Аллен-Максвелл Магомаев-Козловский.

Сейчас молодому человек 21 год. Он живет в США. В Штатах обосновалась и мама Аллена-Максвелла. Юноша признается, что видел своего великого деда лишь несколько раз в глубоком детстве. О жизни внука Магомаева мало что известно, однако пару лет назад СМИ писали, что юноша учится в одном из американских университетов.

Потомки Магомаева редко дают интервью, однако чтут память своего звездного родственника.