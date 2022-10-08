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Киноафиша Статьи Уехал из России и обрел счастье: как живет и выглядит внук Муслима Магомаева

Уехал из России и обрел счастье: как живет и выглядит внук Муслима Магомаева

8 октября 2022 17:30
Уехал из России и обрел счастье: как живет и выглядит внук Муслима Магомаева

Юноша очень похож на звездного деда.

Любимец женщин Муслим Магомаев был женат дважды. Ребенка Магомаеву подарила первая супруга – Офелия Велиева, в браке родилась дочь Марина. Спустя годы Марина осчастливила звездного отца внуком, которого назвали необычным именем Аллен-Максвелл Магомаев-Козловский.

Сейчас молодому человек 21 год. Он живет в США. В Штатах обосновалась и мама Аллена-Максвелла. Юноша признается, что видел своего великого деда лишь несколько раз в глубоком детстве. О жизни внука Магомаева мало что известно, однако пару лет назад СМИ писали, что юноша учится в одном из американских университетов.

Потомки Магомаева редко дают интервью, однако чтут память своего звездного родственника.

Уехал из России и обрел счастье: как живет и выглядит внук Муслима Магомаева
Фото: Legion-Media, кадр из программы "Эксклюзив"
Алла Новикова
Алла Новикова
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