Уедут далеко от дома: женщинам с этими именами на судьбе написано выйти за иностранца

Любовь - чувство, неподвластное времени и пространству. А еще - языковому барьеру и разнице в менталитете. Несмотря на массу различий между собой, люди из разных стран встречаются, влюбляются, женятся и обзаводятся потомством. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена женщин, которые с легкостью покорят сердце иностранца.

Дарья

Благодаря своему бойкому характеру Дарья всегда выгодно выделяется на фоне других девушек. Пока остальные стоят в стороне и теребят в руках платочки, ожидая от парней первого шага, обладательница этого имени сама идет знакомиться. Неудивительно, что среди подружек она первой находит себе жениха - и нередко иностранца.

Общительная и задорная Даша легко находит общий язык с представителями другой национальности.

Чтобы понять друг друга, им совсем необязательно точно понимать, что говорит партнер - все скажут интонация, взгляд, поступки. Впрочем, Дарья быстро осваивает все новое, и выучить иностранный язык ради своего мужчины для нее не проблема.

Татьяна

Татьяна как будто воплощает собой архетип русской женщины, пушкинской героини, которая может быть одновременно скромной и нежной, сильной и гордой. Обладательница этого имени наделена удивительной красотой, что, в совокупности с ее характером, пленяет сердца иностранцев. Им кажется, что прекраснее девушки нет во всем мире.

Женщина, нареченная этим именем, охотно посвящает всю себя любимому супругу и семье.

Такое отношение к браку очень льстит заморским женихам. Татьяна с удовольствием будет заниматься домом и детьми, а также проводить время за хобби и увлечениями. Но когда понадобится, обладательница имени легко превратится в светскую львицу.

Ольга

Ольга - заядлая путешественница. Женщина, которую родители назвали этим именем, не представляет своей жизни без поездок в дальние страны. При этом неважно, идет ли речь о туристических вояжах или командировках - Оля всегда с радостью отправляется в путь. Она легко осваивает иностранные языки и болтает на них не хуже носителей.

Нередко в своих путешествиях Ольга знакомится с иностранцами.

Иногда она ограничивается короткой интрижкой, но бывает и так, что роман принимает серьезный оборот. В этом случае обладательница имени тщательно взвесит все за и против и примет решение, следуя голосу сердца. Ее брак с заморским мужчиной будет успешным и крепким.