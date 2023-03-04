Удивляет одна деталь: как выглядит дом Лещенко, на который он копил 40 лет

Здесь артист проводит время вдали от городской суеты.

Льву Лещенко недавно минул 81 год. Чрезвычайно востребованный и занятой певец свободное время предпочитает проводить в тишине и уединении загородного дома, на который он копил многие годы. Коттедж на берегу Клязьмы в Подмосковье поражает с первого взгляда: аккуратное остроконечное здание напоминает небольшой сказочный замок. Артист вместе с супругой Ириной делал ремонт 4 года и кардинально перестроил все, начиная от коммуникаций и каркаса здания, заканчивая внутренним убранством.

Певец обсуждал с дизайнерами каждую деталь, некоторые отделочные материалы привозили из-за рубежа. Лев Валерьянович предпочитает натуральное дерево, а потому именно оно преобладает в отделке.

Несмотря на внешне единую цветовую гамму (белые и кремовые оттенки внутри и снаружи), в спальнях, кабинете и бильярдной можно встретить другие решения, более подходящие к классическому стилю.