Удивлению россиян нет предела: тетя Лина проговорилась о размере пенсии

Ангелина Вовк известна зрителям как многолетняя телеведущая «Песни года». Кроме того, она была той самой тетей Линой из детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Последние годы она почти не появляется на экранах, однако даже в свои 80 лет Вовк работает. Она преподает в Московском государственном институте культуры, проводит детские фестивали. Как выяснилось, на такой насыщенный рабочий график ее толкнуло отсутствие приличных доходов.

Вовк на днях проговорилась о размере пенсии и удивила многих россиян. Народная артистка ежемесячно может рассчитывать всего на 17 тысяч рублей.

«Если бы я не подрабатывала, то как бы я выживала?» — заявила она в шоу «Эмпатия Манучи».

Правда, пользователи Сети отметили, что тетя Лина несколько лукавит. В более ранних интервью она рассказывала и о надбавке в 30 тысяч рублей, которую ежемесячно получают пенсионеры-народные артисты с пропиской в Москве. Такая же субсидия достается, например, Леониду Якубовичу, Елене Прокловой и Станиславу Садальскому.