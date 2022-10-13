Удивится любой: правду об «идеальном» браке Марка Захарова предали огласке

Марк Захаров за свою жизнь женился лишь однажды. Избранницей режиссера стала Нина Лапшинова, подарившая ему дочь Александру. Со стороны этот брак казался идеальным, но на самом деле таковым не являлся.

Возлюбленная Захарова была его коллегой по цеху и в чем-то даже более успешной, чем он. Однако вовсе не это омрачало счастье супружеской пары.

Лапшинова не относила себя к числу поклонников творчества именитого мастера. Более того, как оказалось, довольно часто она позволяла себе нещадно критиковать мужа и его постановки, в которых сама, в отличие от многих других жен режиссеров, участие не принимала.

Впрочем, как пишет портал «Экспресс газета», на свою избранницу Захаров не сердился и не обижался, а, напротив, прислушивался к ее даже самым жестким словам. Вероятнее всего, именно это и помогло паре сохранить свои отношения на долгие 58 лет.