Удивится каждый: победитель «Адского шефа» раскрыл главный секрет реалити-шоу

Очередной сезон кулинарного шоу «Адский шеф» подошел к концу. Победа досталась повару из Калининграда Вячеславу Вьюнику. Недавно триумфатор рассказал про всю подноготную этого телешоу.

Вячеслав признался, что несказанно рад награде. Но, по словам Вьюника, если бы не его неиссякаемый оптимизм и стрессоустойчивость, то победы ему было бы не видать. А ведь участникам доставалось по полной программе от ведущего Константина Ивлева — главного повара страны на сегодняшний день. Но самым сложным испытанием для Вьюника стало даже не моральное давление или нагоняи от руководства, а камеры. Это обязательный атрибут любого реалити-шоу, но не каждый участник готов сразу раскрепоститься. По словам Вячеслава, первое время работать под прицелами многочисленных камер было непривычно и страшно. Но уже после второй серии он адаптировался, и стеснение ушло.

Еще одним непростым испытанием Вьюник назвал расставание с любимой семьей и своим рестораном в самый разгар сезона. Об этом победитель «Адского шефа» рассказал в эксклюзивном интервью для портала BLITZ+.