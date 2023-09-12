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Удивитесь, узнав реальный возраст Долиной: не 68, как все думают

12 сентября 2023 16:30
Удивитесь, узнав реальный возраст Долиной: не 68, как все думают

Правда раскрылась во время полета в самолете.

Лариса Долина так давно на сцене, что зрители уже потеряли счет годам. Кажется, все это время певица лукавила, рассказывая, что ей уже вот-вот исполнится 68. Ведь выглядеть так хорошо под 70 просто невозможно. Правда об артистке выяснилась во время ее последнего путешествия.

День рождения Лариса Александровна отметила прямо в воздухе. На борту самолета сотрудники авиакомпании преподнесли исполнительнице букет цетов и поздравили с праздников. Все это сопровождалось музыкой в исполнении оказавшегося на борту саксофониста. Судя по всему, Долина была не готова к такому повороту событий; на появившихся в Сети кадрах она предстала в простом спортивном костюме и без макияжа.

Артистка призналась, что вовсе не чувствует себя на 68 лет.

«По всем показателям мне лет 45, не больше», — заявила любимица публики.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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