Удивитесь, узнав, почему стюардессы боятся набрать лишний вес: причина неожиданная

К внешности бортпроводниц предъявляется масса требований. Чтобы построить карьеру в небе, стюардессы должны обладать эффектной красотой, уметь ухаживать за собой. Пассажиров девушки встречают, что называется, при полном параде: с идеальной укладкой и макияжем, в отглаженной и строгой форме. Им запрещено иметь татуировки на открытых частях тела или красить волосы в токсичные цвета. А еще стюардессы, все как одна, обладают стройной фигурой.

Более того, бортпроводницам строго не рекомендуется набирать лишние килограммы под риском увольнения. И, как выяснилось, дело тут не столько во внешних параметрах, сколько в дороговизне формы.

Если девушка поправится, то комплекты костюмов для нее придется снова отшивать на заказ. Это просто невыгодно для авиакомпании: по словам стюардессы Алена Писаревой, завоевавшей титул «Самая красивая бортпроводница России», цены на форму «бешеные». Наказывают сотрудниц штрафами даже за самые малейшие нарушения правил.