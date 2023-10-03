Удивитесь, узнав, что связывало Лису Алису и кота Базилио из «Приключений Буратино»

Закоренелый бабник изменился до неузнаваемости после встречи с актрисой.

Актрисе Елене Санаевой, исполнившей роль Лисы Алисы в «Приключениях Буратино» 21 октября исполняется 79 лет. Немногие знают, что ее напарника по знаменитой кинокартине сыграл ее супруг Ролан Быков.

Именно Санаева уговорила Ролана принять роль кота Базилио. На тот момент актрису уже утвердили в качестве Лисы Алисы. Сотрудники съемочной площадки отмечали экстравагантность и эффектность пары. Елена и Ролан часто придумывали какие-то тонкости в сюжете, меняли сценарий, который влиял на дальнейший ход фильма.

Пара снималась либо вместе, либо кто-то из них оставался за кадром, но постоянно присутствовал на съемках. У Ролана была репутация закоренелого бабника, но когда он встретил Елену, все изменилось. Он скончался в 1998 году, однако Санаева продолжила заниматься делом супруга - руководить детским фондом имени Ролана Быкова.

Артистка и сейчас продолжает посещать детские фестивали, выступать на сцене театра «Школа современной пьесы» и заботиться о сыне и внучке.